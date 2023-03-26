Политика как она есть

40 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Попов
    Авторитарная западная граница России мешает расширяться восточным границам демократического НАТО, почти 41 год, когда...Финны ускорились:...
  • Вовладар Даров
    Ну будет ещё одна цель,для пепла!Финны ускорились:...
  • Николай Денисов
    Для России это только еще одна цель для ракет! А ракет у нас на всех хватит.Финны ускорились:...

Вонючая, но необходимая работа

Вонючая, но необходимая работа

Добрый день, Империя. Когда в прошлом мы пели “до основанья, а затем!”, никто не предполагал, что эти строки нужно воспринимать буквально – тем не менее, нашлись у этой песни свои современные последователи разрушающие западный мир до нулевого цикла.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх