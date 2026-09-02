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Царьград

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Встал и пошёл: момент попадания молнии в жителя Нью-Йорка попал на видео

Встал и пошёл: момент попадания молнии в жителя Нью-Йорка попал на видео

Молния ударила в зонт американца, но у мужчины не осталось даже ожогов. После осмотра медики признали его полностью здоровым.

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