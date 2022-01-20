«Брайт Вэй Индастриз» планирует завершить строительство фармкомплекса в этом году

Площадь нового производственного комплекса компании «Брайт Вэй Индастриз» составляет 35 тысяч квадратных метров, компания арендует земельный участок площадью более трех гектаров на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
Площадь нового производственного комплекса компании «Брайт Вэй Индастриз» составляет 35 тысяч квадратных метров, компания арендует земельный участок площадью более трех гектаров на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
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