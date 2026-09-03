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Сбер получил более 4000 заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 8 млрд рублей

Сбер получил более 4000 заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 8 млрд рублей

Сбербанк получил более 4 тыс. обращений от продавцов маркетплейсов с просьбой о реструктуризации кредитов на общую сумму свыше 8 млрд рублей.

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