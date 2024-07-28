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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пименов о ЦСКА: «Один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом» в РПЛ. Круговой рвет и мечет, уже укомплектован состав, наконец‑то у команды появляется скамейка»

Пименов о ЦСКА: «Один из главных претендентов на борьбу с «Зенитом» в РПЛ. Круговой рвет и мечет, уже укомплектован состав, наконец‑то у команды появляется скамейка»

Во втором туре Мир РПЛ московский клуб в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 3:0. «Думаю, у ЦСКА еще будут усиления.

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