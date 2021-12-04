"Сколько стоит карандаш?": олимпиадная задачка по математике для 3 - 6 классов — сможете ли её решить?

#хакнем_математика рубрика, содержащая интересный, познавательный контент по математике как для школьников, так и для взрослых Иллюстрация защищена товарным знаком и принадлежит медиагруппе «Хакнем» Задача для математических олимпиад в классах с 3-го по 6-ойЗдравствуйте, уважаемые читатели! Предлагаю сегодня разобрать задачу, присланную читателем Enver RAMAZANOV в комментариях к статье «Справитесь ли Вы с задачами Всероссийской олимпиады по математике 4-ых классов?»СКОЛЬКО СТОИТ КАРАНДАШ?Маша и Даша решили купить по карандашу.