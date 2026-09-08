Благоустройство сквера «Немецкий рынок» завершили в Басманном районе

Сквер «Немецкий рынок» возле домов 7 и 7а на Ладожской улице полностью обновили. После благоустройства здесь сформировали многофункциональную территорию, где можно гулять, отдыхать и заниматься спортом.
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