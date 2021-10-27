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Советник главы Крыма предложил позорную для Украины альтернативу скифскому золоту

Советник главы Крыма предложил позорную для Украины альтернативу скифскому золоту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в крымских музеях, которых по решению суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, установить позорящие Киев таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".

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