Советник главы Крыма предложил позорную для Украины альтернативу скифскому золоту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в крымских музеях, которых по решению суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, установить позорящие Киев таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".
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