Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней в Республике Башкортостан

Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней в Республике Башкортостан

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что 07 сентября 2026 года 14-летняя девушка ушла из дома в Уфимском районе республики, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

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