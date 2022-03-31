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Игровая выставка E3 2022 полностью отменена из-за пандемии

Игровая выставка E3 2022 полностью отменена из-за пандемии

Игровая выставка E3 2022 отменена, и это третий год подряд, когда она не состоится. Организация ESA, стоящая за выставкой, подтвердила, что в этом году мероприятия не будет, но все силы будут сконцентрированы на E3 2023.

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