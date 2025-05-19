Немецкие инженеры разработали особое покрытие для дорог. Оно не боится дождей и впитывает влагу как губка.
Немцы создали асфальт, который пьет воду как губка. Четыре тонны воды исчезают за секунды
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Что немцу хорошо - русскому смерть ! Такой асфальт в условиях России раскрошится за 1 сезон , от морозов !!!
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2 д.
Модест
Что немцу хорошо - Малику Гумерову смерть !
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
Нет ! Мы кадры закаленные , советские ! Сраным немцам нас не взять ! Они опасны для молодых = несмышленых , зомбированных , воспитанных потреблядей ! Их как овечек , можно гонять куда нужно ... , они не осознают реалии !
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2 д.
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