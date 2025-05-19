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Немцы создали асфальт, который пьет воду как губка. Четыре тонны воды исчезают за секунды

Немцы создали асфальт, который пьет воду как губка. Четыре тонны воды исчезают за секунды

Немецкие инженеры разработали особое покрытие для дорог. Оно не боится дождей и впитывает влагу как губка.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Что немцу хорошо  - русскому смерть !              Такой асфальт в условиях России   раскрошится за 1 сезон , от морозов !!!
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2 д.
Модест
Что немцу хорошо - Малику Гумерову смерть !
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
Нет !   Мы кадры закаленные , советские !   Сраным  немцам  нас не взять !                Они опасны для  молодых = несмышленых , зомбированных  , воспитанных   потреблядей !           Их как овечек  , можно гонять куда нужно ... , они  не осознают реалии  !
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2 д.
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