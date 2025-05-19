Немцы создали асфальт, который пьет воду как губка. Четыре тонны воды исчезают за секунды

Что немцу хорошо - русскому смерть ! Такой асфальт в условиях России раскрошится за 1 сезон , от морозов !!!

МГ

Малик Гумеров

Нет ! Мы кадры закаленные , советские ! Сраным немцам нас не взять ! Они опасны для молодых = несмышленых , зомбированных , воспитанных потреблядей ! Их как овечек , можно гонять куда нужно ... , они не осознают реалии !