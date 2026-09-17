В мире разразился не нефтяной кризис, а полноценный топливный

Кризис в мировой нефтепереработке (закрытие НПЗ в России и на Ближнем Востоке) привел к тому, что нефтепродукты на мировых рынках подорожали значительно больше, чем сырая нефть.
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