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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прыгун в воду Кузнецов о турнире в Германии: «Встретили нас с распростертыми объятиями, говорили, что рады нашему допуску. Я был приятно удивлен»

Российские прыгуны в воду выступили на первом международном старте за три года в немецком Ростоке и завоевали ряд наград.

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