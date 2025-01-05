Магнитная буря вызвала северное сияние в южных широтах России

Магнитная буря, произошедшая накануне вечером, вызвала северное сияние в разных регионах России, в том числе в довольно южных широтах, в частности, на юге Нижегородской области, сообщил научный сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
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