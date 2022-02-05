Российский посол Антонов обвинил США в подготовке алиби для операций Киева против Донбасса

Утверждения США о подготовке Россией «операции под чужим флагом» на Украине могут служить алиби для действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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