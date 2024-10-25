Гранатомётный выстрел ВОГ-17 и его потенциал Гранатомётчики и их АГС-17 в зоне проведения Спецоперации.
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Гранатомётный выстрел ВОГ-17 и его потенциал Гранатомётчики и их АГС-17 в зоне проведения Спецоперации.
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