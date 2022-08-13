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Япония намерена сохранить свое участие в проектах «Сахалин»

Япония намерена сохранить свое участие в проектах «Сахалин»

Япония планирует сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Через последний страна получает до девяти процентов всего СПГ, отметил новый министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в интервью изданию Nikkei.

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