Япония намерена сохранить свое участие в проектах «Сахалин»

Япония планирует сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Через последний страна получает до девяти процентов всего СПГ, отметил новый министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в интервью изданию Nikkei.