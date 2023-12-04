Певец Кирилл Леликов продаёт квартиру ради музыкального успеха Елена ГалицкаяФиналист музыкального телешоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов решил рискнуть в надежде на мгновенный успех, продав свою квартиру в Липецке за 3 миллиона рублей, сообщают журналисты ftimes.