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Певец Кирилл Леликов продаёт квартиру ради музыкального успеха

Певец Кирилл Леликов продаёт квартиру ради музыкального успеха

Певец Кирилл Леликов продаёт квартиру ради музыкального успеха Елена ГалицкаяФиналист музыкального телешоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов решил рискнуть в надежде на мгновенный успех, продав свою квартиру в Липецке за 3 миллиона рублей, сообщают журналисты ftimes.

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