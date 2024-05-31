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Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро

Атака на Крымский мост и роль Запада в ударах по России. Главное на Украине на утро

© РИА Новости . Константин Михальчевский30 мая Вчера 12K прочитали Украина попыталась атаковать Крымский мост, атаку координировал американский БПЛА Утром 30 мая Министерство обороны России сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым.

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