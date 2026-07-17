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Бизнес, яхты и долги: почему союз с Марией Шукшиной лишил Бориса Вишнякова миллионного состояния

Бизнес, яхты и долги: почему союз с Марией Шукшиной лишил Бориса Вишнякова миллионного состояния

К началу двухтысячных годов предприниматель Борис Вишняков обладал всеми атрибутами крупного успеха: валютными счетами, зарубежной недвижимостью, торговой фирмой в Германии и собственной яхтой.

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