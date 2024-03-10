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Парламентская газета

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Масленичные блины за год подорожали на 17 процентов

Масленичные блины за год подорожали на 17 процентов

За год стоимость продуктов для приготовления главного блюда Масленицы повысилась на 17 процентов. «Парламентская газета» выяснила, что внесло самый большой вклад в подорожание, а какие ингредиенты его притормозили, чтобы на Масленой неделе цены на блины под потолок совсем не улетели.

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