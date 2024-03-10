Масленичные блины за год подорожали на 17 процентов

За год стоимость продуктов для приготовления главного блюда Масленицы повысилась на 17 процентов. «Парламентская газета» выяснила, что внесло самый большой вклад в подорожание, а какие ингредиенты его притормозили, чтобы на Масленой неделе цены на блины под потолок совсем не улетели.
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