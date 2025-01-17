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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за силовой в голову против нападающего «Филадельфии» Пелинга

«Айлендерс» проиграли «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  Форвард Максим Цыплаков сделал силовой прием против нападающего «Флайерс» Райана Полинга в середине первого периода.

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