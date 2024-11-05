На Алтае число ДТП с электросамокатами и пострадавших от них выросло в два раза

Всего за девять месяцев 2024 года произошло 65 ДТП с СИМ, 67 человек получили травмы За девять месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 65 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.
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