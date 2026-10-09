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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Спортсменам в Госдуме делать нечего, тем более Дзюбе. Не видел, чтобы спортсмены выступали с трибуны где-либо, кроме России»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы в политике.

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