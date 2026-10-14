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Воронежские новости

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902 беспилотника силы ПВО РФ сбили в ночь на 13 октября над территорией России, в том числе над Воронежской областью

902 беспилотника силы ПВО РФ сбили в ночь на 13 октября над территорией России, в том числе над Воронежской областью

Минувшей ночью, 13 октября, дежурные силы ПВО ликвидировали 902 БПЛА. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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