Путин пообещал 100 млрд рублей на мастер-планы дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума, поручил выделить дополнительно 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии