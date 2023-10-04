Захарова: Евросоюзу понадобится ядерная Украина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что отсутствие реакции со стороны ЕС на заявления Киева о необходимости получения ядерного статуса свидетельствует о том, что Европе может пригодиться такая Украина.
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