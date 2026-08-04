Zero Hedge
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Zero Hedge

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Reality Denied

Reality Denied

Reality Denied Authored by James Thorne via RealClearPolitics.com, Elon Musk’s recent interview with The Economist underscored a simple but increasingly uncomfortable truth: In today’s political climate, stating the obvious can sound like provocation.

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