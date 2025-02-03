Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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