Zero Hedge
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Zero Hedge

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If This Is Real, We Are Cooked...

If This Is Real, We Are Cooked. Authored by Steve Watson via Modernity News, Footage circulating purporting to be from the North African desert shows what looks like an enormous column of sub-Saharan African men moving under escort.

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