Крах криптобиржи FTX лишил ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида активов на сумму более $65 млрд

Крах криптобиржи FTX обернулся потерей более 65 млрд для ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Согласно подсчетам представителя крупнейшей группы кредиторов FTX, Сунила Кавури, такой капитал мог бы сохраниться, если бы в конце 2022 года компания не подала заявление о банкротстве.
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