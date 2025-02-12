Крах криптобиржи FTX лишил ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида активов на сумму более $65 млрд

Крах криптобиржи FTX обернулся потерей более 65 млрд для ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Согласно подсчетам представителя крупнейшей группы кредиторов FTX, Сунила Кавури, такой капитал мог бы сохраниться, если бы в конце 2022 года компания не подала заявление о банкротстве.