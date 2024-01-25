На выставке-форуме «Россия» зажгли очаг «Сердце России»

Глава РФ Владимир Путин в рамках выставки-форума «Россия» дал начало Году семьи. Основным событием мероприятия оказалась церемония зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России», сказано в Telegram-канале выставки.
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