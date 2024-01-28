Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Веревкин
    "Уроды боятЬся красоты!"... безграмотные уроды, три слова и ошибка! Позволю себе исправить: "Уроды не боятся быть без...Захарова раскрити...
  • Evgenija Palette
    Очередной "бессмертный афоризм"...Лукашенко укорил ...
  • Наталья Эрнст
    "Троцкий" сраный, может сначала пойдёшь повоюешь с бандеровцами, чтобы роток разевать на чужой каравай...Венгерский полити...

Жительница Ростова-на-Дону об обрушении стены в аварийном доме: это уже третий раз

Жительница Ростова-на-Дону об обрушении стены в аварийном доме: это уже третий раз

Пятиэтажный дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где накануне частично обрушилась стена, сильно просаживался, по ночам были слышны скрипы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стас Гулинов
Пока читал попалось на глаза и взгрустнулось... &quot;У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену. Дом просаживается сильно, ночью слышны скрипы&quot;((( А сколько у нас таких домов? Домов, квартиры в которых, в частной собственности... А никто не задумывался, что управляющая компания НИКОИМ ОБРАЗОМ не обязана проводить подобный ремонт? Тем более в домах, срок эксплуатации которых ДАВНО ИСТЁК. И дома эти, подлежат сносу(((
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх