Жительница Ростова-на-Дону об обрушении стены в аварийном доме: это уже третий раз

Стас Гулинов

Пока читал попалось на глаза и взгрустнулось... "У родителей стена упала межкомнатная от давления. Управляющая компания заложила и закрасила стену. Дом просаживается сильно, ночью слышны скрипы"((( А сколько у нас таких домов? Домов, квартиры в которых, в частной собственности... А никто не задумывался, что управляющая компания НИКОИМ ОБРАЗОМ не обязана проводить подобный ремонт? Тем более в домах, срок эксплуатации которых ДАВНО ИСТЁК. И дома эти, подлежат сносу(((