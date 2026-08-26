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Zero Hedge

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Trump Sends Saudi Nuclear Accord To Congress, With Israel Normalization Still Attached

Trump Sends Saudi Nuclear Accord To Congress, With Israel Normalization Still Attached

Trump Sends Saudi Nuclear Accord To Congress, With Israel Normalization Still Attached It's official - a proposed agreement with Saudi Arabia on civil nuclear energy has been submitted by the White House to Congress.

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