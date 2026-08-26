Trump Sends Saudi Nuclear Accord To Congress, With Israel Normalization Still Attached It's official - a proposed agreement with Saudi Arabia on civil nuclear energy has been submitted by the White House to Congress.
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