Reposted (СПОРТИВНОЕ ИВАНОВО): 27 января в спортивной школе № 9 состоялся мастер-класс по художественной гимнастике, который провела Евгения Канаева.
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Reposted (СПОРТИВНОЕ ИВАНОВО): 27 января в спортивной школе № 9 состоялся мастер-класс по художественной гимнастике, который провела Евгения Канаева.