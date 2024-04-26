Президенту Аргентины грозит импичмент: за что хотят сместить главу государства Евгения КомароваПосле всего лишь 4,5 месяца нахождения у власти аргентинского президента Хавьера Милея возникла серьезная угроза в виде политического расследования.
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