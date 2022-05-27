Почему рубль во внешней торговле России не может вытеснить доллар и евро?

Модель валютной системы, существующая в РФ с 90-х годов ХХ века, сделать экономику России экономически сильной не способна Призывы переходить в расчетах по внешней торговле России на рубли и национальные валюты партнёров я слышу уже многие годы.
Модель валютной системы, существующая в РФ с 90-х годов ХХ века, сделать экономику России экономически сильной не способна Призывы переходить в расчетах по внешней торговле России на рубли и национальные валюты партнёров я слышу уже многие годы.
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