Еще не конец. Стоимость такси в Барнауле доросла до "антисоциальных" значений

К Новому году стоимость перевозок может вырасти еще на 20%, считают эксперты Количество гневных постов в соцсетях о "нечеловеческих" ценах на такси в Барнауле заметно увеличилось осенью 2023 года, особенно с наступлением холодов и выпадением снега.