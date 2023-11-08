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Еще не конец. Стоимость такси в Барнауле доросла до "антисоциальных" значений

Еще не конец. Стоимость такси в Барнауле доросла до "антисоциальных" значений

К Новому году стоимость перевозок может вырасти еще на 20%, считают эксперты Количество гневных постов в соцсетях о "нечеловеческих" ценах на такси в Барнауле заметно увеличилось осенью 2023 года, особенно с наступлением холодов и выпадением снега.

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