Зеленский срочно созвал генштаб и приказал военным "удерживать позиции любой ценой" - британский аналитик

Британский аналитик Александр Меркурис сообщил о том, что президент Украины созвал весь генштаб ВСУ. Эксперт уточнил, что на этом срочном созыве "Зеленский приказал военным удерживать позиции любой ценой".
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