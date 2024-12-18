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За нашу Родину умирать приходится исключительно нашим людям

За нашу Родину умирать приходится исключительно нашим людям

Джава Харлалов Хочется донести мысль о том, что все-таки пора отложить мысль о существовании "братских и дружественных" стран.

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Комментарии
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Владимир Фердман
будут так рулить и еще чего потеряют. Как писал высоцкий - мою страну как тот железный кузов ведет шофер, которому плевать
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1 час.
Григорий Худенко
Человек человеку волк, каждый за себя, а Бог за всех.
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1 час.
Григорий Худенко
Позорно читать о &quot;пыльных шлемах&quot; и &quot;собирать&quot; в одну &quot;команду&quot; комиссаров, которые рисковали своей жизнью за их идеи, и &quot;проплаченных насквозь&quot; представителей ЕС. Сегодня не &quot;воюешь&quot; за Сирию - завтра сирийцы &quot;не воюют&quot; за тебя. Нужно &quot;правильно воевать&quot;.
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1 час.

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