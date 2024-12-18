Джава Харлалов Хочется донести мысль о том, что все-таки пора отложить мысль о существовании "братских и дружественных" стран.
За нашу Родину умирать приходится исключительно нашим людям
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Владимир Фердман
будут так рулить и еще чего потеряют. Как писал высоцкий - мою страну как тот железный кузов ведет шофер, которому плевать
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1 час.
Григорий Худенко
Человек человеку волк, каждый за себя, а Бог за всех.
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1 час.
Григорий Худенко
Позорно читать о "пыльных шлемах" и "собирать" в одну "команду" комиссаров, которые рисковали своей жизнью за их идеи, и "проплаченных насквозь" представителей ЕС. Сегодня не "воюешь" за Сирию - завтра сирийцы "не воюют" за тебя. Нужно "правильно воевать".
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1 час.
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