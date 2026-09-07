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«Работаю на заводе, жду королеву»: блогеры вводят новые стандарты поиска невест

«Работаю на заводе, жду королеву»: блогеры вводят новые стандарты поиска невест

Дмитрий Борисов продолжает изучать термин луксмаксинг, но теперь не среди женщин, а мужчин. Его неофициальным лидером стал Вартан Мкртчян, создавший манифест для поиска любимой женщины.

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