«Работаю на заводе, жду королеву»: блогеры вводят новые стандарты поиска невест

Дмитрий Борисов продолжает изучать термин луксмаксинг, но теперь не среди женщин, а мужчин. Его неофициальным лидером стал Вартан Мкртчян, создавший манифест для поиска любимой женщины.
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