«Кино становится политическим, когда зритель считает его таковым»

Один из самых авторитетных и влиятельных режиссеров французского авторского кино, призер крупнейших фестивалей мира Брюно Дюмон в России всегда был любим за сочетание мрачной реалистической традиции и слегка абсурдистское, чисто французское чувство юмора.
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