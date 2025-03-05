Проба 2
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Проба 2

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15 историй из цветочных магазинов, которые стали сюрпризом даже для опытных флористов

15 историй из цветочных магазинов, которые стали сюрпризом даже для опытных флористов

Даже такая, на первый взгляд, обычная и скучная профессия, как флорист, полна нетривиальных историй. Какие записки повеселили сотрудников цветочного магазина, как мужчинам сложно выбирать букеты и зачем в магазин пришел маленький мальчик — об этом флористы рассказали пользователям в сети.

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