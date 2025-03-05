15 историй из цветочных магазинов, которые стали сюрпризом даже для опытных флористов

Даже такая, на первый взгляд, обычная и скучная профессия, как флорист, полна нетривиальных историй. Какие записки повеселили сотрудников цветочного магазина, как мужчинам сложно выбирать букеты и зачем в магазин пришел маленький мальчик — об этом флористы рассказали пользователям в сети.