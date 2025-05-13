Google решил обновить логотип «G» впервые за 10 лет

Google внесла первое за последнее десятилетие изменение в фирменный логотип «G». Обновлённая версия появилась в приложении Google для iOS — теперь цвета логотипа (красный, жёлтый, зелёный и синий) плавно переходят друг в друга, формируя градиент.
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