Догилева высказалась против ремейков советских фильмов

Актриса Татьяна Догилева выразила своё недовольство по поводу ремейков известных советских фильмов. Артистка категорично заявила, что негативно относится к этой тенденции в области кинематографии.
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