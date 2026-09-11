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Царьград

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Догилева высказалась против ремейков советских фильмов

Догилева высказалась против ремейков советских фильмов

Актриса Татьяна Догилева выразила своё недовольство по поводу ремейков известных советских фильмов. Артистка категорично заявила, что негативно относится к этой тенденции в области кинематографии.

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