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Открыт метод снижения уровня «плохого» холестерина в крови

Открыт метод снижения уровня «плохого» холестерина в крови

Препарат был создан с помощью технологии редактирования ДНК.На научной встрече Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии была продемонстрирована перспективная методика лечения повышенного уровня холестерина ЛПНП.

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