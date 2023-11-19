Открыт метод снижения уровня «плохого» холестерина в крови

Препарат был создан с помощью технологии редактирования ДНК.На научной встрече Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии была продемонстрирована перспективная методика лечения повышенного уровня холестерина ЛПНП.
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