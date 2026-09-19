China Daily назвала БРИКС самой влиятельной платформой развивающихся рынков Константин Ольшанский На фото: президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент России Владимир Путин, премьер-министр Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Южной Африки Сирил Рама (Фото: Alexander Kazakov/Russian Presid / Keystone Press Agency / Global Look Press) Саммит БРИКС в Нью-Дели стал убедительным триумфом российской дипломатии и окончательным приговором западной политике «изоляции» Москвы.
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