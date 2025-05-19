Политика как он...
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Политика как она есть

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В Хабаровске стартовал Российско-Китайский форум

В Хабаровске стартовал Российско-Китайский форум

В Хабаровске состоялась торжественная церемония открытия Российско-Китайского форума (РКФ). Старт масштабному мероприятию дали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, сообщает «РГ» пресс-служба РКФ-2025.

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