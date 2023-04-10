Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может затруднить военную помощь США Украине

Утечка секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов, произошедшая некоторое время назад, может затруднить военную помощь Вашингтона киевской стороне.
Популярные статьи
- Глава Курчатовского института Ковальчук заявил, что РФ «сделала» США в вопросе ядерных вооружений: «они нас долго еще не догонят»
- Никас Сафронов: если Россию изолировать на 5 лет, выяснится, что наша страна процветает, а мир изменился не в лучшую сторону
- Илон Маск заявил, что люди, меняющие пол детям, должны до конца жизни сидеть в тюрьме
Свежие комментарии