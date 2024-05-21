Отчисленного студента МГУ, помогавшего ВСУ, вышлют из России

Украинского студента Сергей Гулько, который ранее был отчислен из Московского государственного университета за попытки собрать в интернете денежные средства для Вооруженных сил Украины и националистические публикации, вышлют из России .
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